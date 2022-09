Cafetões atraindo mulheres ucranianas para a prostituição – mídia – CMIO

Jovens mães solteiras estão sendo alvo de recrutamento para o comércio do sexo na República Tcheca, afirma a agência local

Os cafetões na República Tcheca estão atraindo mulheres refugiadas ucranianas para a prostituição, com algumas até sendo “recrutado” nas fronteiras, informou o jornal tcheco Lidovky no início deste mês, citando grupos locais de ajuda a profissionais do sexo.

“Na maioria das vezes eles entram no negócio do sexo por causa de dificuldades financeiras”, disse Zdenka Pekharova, coordenadora do grupo de defesa da Associação para a Proteção das Mulheres, explicando que sua organização havia sido informada sobre anúncios suspeitos em sites eróticos anunciando mulheres ucranianas por um quarto do preço das meninas locais. A organização havia relatado anteriormente que algumas mulheres estavam até sendo “recrutado” para a prostituição na fronteira.

Embora a polícia não tenha confirmado que qualquer crime foi cometido, Pekharova insiste que as mulheres ucranianas estão sendo vítimas de cafetões e recentemente apresentou outro relatório à polícia depois de encontrar mais anúncios suspeitos.













Os cafetões visam especialmente as mães jovens, disse Pekharova, considerando-as “mais seguro” do que estudantes sem filhos com menos a perder. Cerca de 60% dos clientes ajudados pelos defensores do Prazer Sem Risco são mães, principalmente mães solteiras.

Muitas dessas mães correm para fugir da violência em casa sem entender completamente quanto dinheiro precisarão para sobreviver quando deixarem a Ucrânia. “Em toda crise há pessoas que querem tirar proveito dessa situação”, disse o porta-voz do Prazer Sem Risco, Pavel Ubrankovych, a Lidovky.

“Quando você se encontra em um país estrangeiro, sem conhecer seu sistema social, conseguindo pouco trabalho, você fará qualquer coisa para cuidar de sua família,” ele disse.

Um porta-voz da polícia confirmou que “especialistas relevantes” ainda estavam investigando as alegações, mesmo que os anúncios individuais não tivessem sido considerados criminosos.

Prazer sem risco descobriu que as mulheres ucranianas recém-chegadas estão principalmente exercendo seu comércio nas regiões de Ustetsky, Karlovy Vary e sul da Boêmia. Algumas delas podem ter sido prostitutas em seu país de origem, e sua presença será vista como uma ameaça às prostitutas locais, eventualmente tirando dinheiro dos bolsos de ambos os grupos.

Entre 10.000 e 13.000 trabalhadores do sexo estão empregados na República Tcheca.