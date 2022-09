Trump faz previsão sobre possível acusação — CMIO

O ex-presidente dos EUA disse que não fez nada de errado, mas acrescentou que as acusações não o impediriam de se candidatar novamente

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que acusações criminais não o impediriam de concorrer ao cargo em 2024, mas causariam “grandes problemas” no país. Assolado por várias investigações, que ele argumenta serem politicamente motivadas, Trump insistiu que não infringiu nenhuma lei.

“Não consigo imaginar ser indiciado. Não fiz nada de errado”, Trump disse ao apresentador de rádio Hugh Hewitt na quinta-feira. No entanto, se ele receber acusações criminais, ele não “acho que o povo dos Estados Unidos apoiaria isso.”

“Eu acho que se isso acontecesse, eu acho que você teria problemas neste país como talvez, nunca vimos antes… grandes problemas” ele adicionou.

Trump está atualmente enfrentando três investigações do grande júri. Uma investigação do Distrito de Columbia está examinando seu suposto manuseio incorreto de documentos confidenciais em sua propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida, enquanto outra investigação federal está investigando seu papel no tumulto no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Enquanto isso, uma investigação estadual na Geórgia está investigando se o ex-presidente infringiu a lei ao pressionar autoridades estaduais para derrubar a vitória eleitoral de Joe Biden no estado em 2020.













A investigação de 6 de janeiro viu agentes federais apreenderem registros de comunicações dos aliados de Trump, enquanto a investigação de DC viu agentes do FBI realizarem uma batida em Mar-a-Lago em busca de documentos secretos. Trump afirma que desclassificou todos os documentos em sua propriedade e que o ataque foi um “terceiro Mundo“ exemplo de “perseguição política”.

Caso Trump seja realmente indiciado, ele disse que “não teria nenhuma proibição de correr” para o cargo novamente. Embora Trump não tenha anunciado formalmente outra candidatura à presidência em 2024, acredita-se que ele esteja se preparando para concorrer e lidera a maioria das pesquisas de candidatos republicanos.

“Não há razão para que eles [indict me]” Trump disse a Hewitt, “exceto se eles estiverem apenas doentes e perturbados, o que sempre é possível.”