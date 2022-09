Paciência americana com a Alemanha se esgotando – Die Welt – CMIO

Os EUA querem que o estado mais rico da Europa forneça mais ajuda militar à Ucrânia, reportagens de jornais

Berlim parece estar cada vez mais fora de sintonia com seus aliados do outro lado do oceano quando se trata de armar a Ucrânia, informou o jornal alemão Die Welt nesta quinta-feira, acrescentando que a questão está impactando as relações entre os aliados da Otan. Os EUA supostamente querem que a Alemanha adote uma abordagem mais resoluta em relação à assistência militar a Kiev, disse.

No domingo passado, a embaixadora dos EUA em Berlim, Amy Gutmann, disse à emissora alemã ZDF que espera que a Alemanha “assumir um papel de liderança maior”. Ela reconheceu a assistência militar de Berlim a Kiev, mas disse que suas expectativas são “ainda maior.”