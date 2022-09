Países da UE estão sem armas para enviar à Ucrânia e estoques dos EUA estão diminuindo, diz mídia

De acordo com ele, o apoio militar da União Europeia (UE) a Kiev está começando a baixar.

“Alguns países europeus ficaram sem armas e suprimentos militares para fornecimento à Ucrânia. As autoridades dos EUA alertaram para a impossibilidade de manter o nível emergencial de apoio a Kiev que tem sido prestado ao longo dos últimos seis meses, uma vez que os estoques militares dos EUA começam a diminuir”, disse Daalder.

Ele também chamou a atenção para a queda no nível de assistência econômica à Ucrânia.

“Os pedidos de assistência financeira adicional a Kiev enfrentam grande ceticismo no Congresso dos EUA, e os europeus estão longe de cumprir suas promessas iniciais”, aponta o artigo.

As preocupações com a “fadiga da Ucrânia” aumentaram nos últimos meses. Em junho, o ex-funcionário do Pentágono Andrew Exum declarou que “o apoio ocidental à Ucrânia atingiu o pico”.