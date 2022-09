Pelosi visitará outro hotspot – Politico — CMIO

Após sua controversa viagem a Taiwan, a principal democrata da Câmara está indo para Yerevan

A presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, e o colega democrata da Califórnia, Jackie Speier, visitarão a Armênia neste fim de semana em uma demonstração de apoio ao primeiro-ministro Nikol Pashinyan, informou o Politico na quinta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto. A visita do Congresso ocorre logo após os confrontos na fronteira entre o Azerbaijão e a Armênia, que resultaram em mais de 170 mortes.

Pelosi já está na Alemanha, onde participa da Cúpula dos Oradores do G7 em Berlim em apoio à “A luta heróica da Ucrânia” contra a Rússia. De acordo com o Politico, ela voará para Yerevan após a conferência com Speier, que é armênio-americano.

O escritório de Speier não comentou o relatório, enquanto o vice-chefe de gabinete de Pelosi, Drew Hammill, disse ao Politico que eles “não confirme ou negue viagens internacionais com antecedência devido a protocolos de segurança de longa data.”

A viagem ao exterior anterior de Pelosi foi a Taipei no início de agosto, realizada contra advertências explícitas de Pequim. Isso inflamou as tensões entre os EUA e a China sobre o status de Taiwan.













A Armênia acusou o Azerbaijão de lançar ataques de artilharia e drones na fronteira na terça-feira. Dezenas de soldados de ambos os lados foram mortos no tiroteio que se seguiu. Depois que Yerevan procurou ajuda da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO), liderada pela Rússia, da qual a Armênia é membro, o Azerbaijão propôs uma “cessar-fogo humanitário”.

A substancial diáspora armênia nos EUA pediu a Washington que apoie Yerevan.

“A Armênia não recebeu o tipo de atenção que a Ucrânia recebeu, e isso iluminará um país que cruza uma fronteira internacional em violação ao direito internacional”, disse. Anthony Barsamian, co-presidente da Assembleia Armênia da América, disse ao Politico sobre a visita de Pelosi.

As tensões entre os dois vizinhos estão em alta na disputada região de Nagorno-Karabakh. Yerevan apoiou a independência da região, habitada principalmente por armênios étnicos, desde que se separou do Azerbaijão no início dos anos 90.

Em 2020, a Armênia e o Azerbaijão travaram uma guerra de 44 dias pelo Nagorno-Karabakh, que terminou com uma trégua mediada pela Rússia. Em agosto, Baku exigiu a desmilitarização da região, enquanto Yerevan o acusou de tentar cortar a estrada que liga Nagorno-Karabakh à Armênia propriamente dita.