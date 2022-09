EUA receiam cooperação militar entre Rússia e China, escreve NI

Segundo ele, a possibilidade de uma troca de informações eficaz entre os diferentes ramos das forças combinadas dos dois países causará um nível “sem precedentes” de inquietação entre todos aqueles que tomam decisões no Pentágono .

“Embora a perspectiva de cooperação militar em larga escala entre a Rússia e China seja suscetível de causar preocupações em todos os aspectos, aparentemente, as forças russo-chinesas eficazmente interligadas em uma rede de informação representam uma ameaça muito maior […]. E ela crescerá exponencialmente se as forças chinesas e russas forem capazes de uma coordenação conjunta em várias áreas”, opina Osborn.

No entanto, aponta o artigo, o grau real de sucesso no fim das contas depende em que medida as plataformas russas e chinesas podem realmente interoperar, ou compartilhar dados de segmentação urgentes entre domínios.