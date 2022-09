EUA anunciam outro grande pacote de armas para a Ucrânia — CMIO

O anúncio da ajuda ocorre uma semana depois de um pacote de munição de US$ 675 milhões

Os EUA enviarão outros US$ 600 milhões em assistência militar à Ucrânia, além do pacote de US$ 675 milhões anunciado na semana passada, disse o presidente Joe Biden nesta quinta-feira. A Casa Branca não especificou em que consistirá o último desembolso, apenas que seria um saque do Departamento de Defesa “artigos e serviços”.

Um memorando publicado no site da Casa Branca autorizou o secretário de Estado Antony Blinken a “dirigir o saque de até US$ 600 milhões em artigos e serviços de defesa do Departamento de Defesa e educação e treinamento militar”, para a Ucrânia.

Mais tarde, o Pentágono esclareceu que o último pacote de ajuda incluirá “munição adicional para sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS)”, milhares de munições de artilharia de 105 mm e 155 mm guiadas com precisão, radares de contra-artilharia e sistemas anti-drone. Também incluirá minas antipessoal, armas pequenas e munições, bem como óculos de visão noturna e equipamentos para clima frio.

Observando o conteúdo do pacote de ajuda de US$ 600 milhões, o Departamento de Defesa mencionou que era o 21º “rebaixamento” desde agosto de 2021.













Na quinta-feira, o Pentágono anunciou um contrato de US$ 311 milhões com a Lockheed Martin e a Raytheon para reabastecer os estoques de mísseis antitanque Javelin esgotados pelas entregas a Kiev.

Desde que a Rússia enviou tropas para a Ucrânia em fevereiro, a Casa Branca de Biden prometeu um total de US$ 44,3 bilhões em ajuda a Kiev. No entanto, apenas parte foi em dinheiro, enquanto o restante foi o valor avaliado de armas, munições e treinamento oferecidos pelo Pentágono. Na semana passada, a ajuda puramente militar totalizou US$ 14,5 bilhões desde fevereiro, além dos US$ 17,2 bilhões canalizados para a Ucrânia desde o golpe de 2014.

Enquanto isso, a Associação Industrial de Defesa Nacional estimou que os militares dos EUA sofrerão uma perda de US$ 110 bilhões em poder de compra no próximo ano fiscal devido à inflação descontrolada, argumentando que o Pentágono precisará de US$ 42 bilhões adicionados ao orçamento apenas para acompanhar.