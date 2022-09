Aliança de Moscou com Pequim arruína pretensões de Washington à liderança, diz ex-agente secreta

Na quinta-feira (15), no âmbito da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, o presidente russo Vladimir Putin, realizou negociações com o líder chinês Xi Jinping. O líder russo criticou as tentativas do Ocidente de estabelecer uma ordem unipolar no mundo , absolutamente inaceitável do ponto de vista da maioria esmagadora dos povos. O seu homólogo chinês, por sua vez, sublinhou que Pequim, junto com Moscou, está pronta para ser um exemplo dee colocar o mundo em uma trajetória de desenvolvimento sustentável e positivo.