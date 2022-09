Putin: na política e economia globais estão surgindo mudanças fundamentais, que são irreversíveis

“Um claro exemplo deste egoísmo foi a decisão da Comissão Europeia de suspender as sanções aos fertilizantes russos. A própria decisão de suspensão de sanções é certamente bem-vinda. Mas acontece que essas sanções, de acordo com a explicação da Comissão Europeia de 10 de setembro deste ano, foram suspensas apenas para os Estados-membros da UE. Acontece que só eles podem comprar nossos fertilizantes. E os países em desenvolvimento e mais pobres do mundo?”, disse o líder russo.