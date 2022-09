Relatório de tortura da CIA permanecerá secreto para ‘segurança nacional’ – CMIO

O repórter investigativo Shawn Musgrave entrou com uma ação pelo documento, fazendo um argumento de ‘direito de saber’ semelhante àqueles trazidos no litígio da FOIA, mas seu caso foi arquivado. O advogado do jornalista, Kel McClanahan, prometeu recorrer da decisão.













O relatório de 6.700 páginas do Senado detalha os programas clandestinos de detenção e tortura da CIA lançados após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, durante os quais inúmeros suspeitos estrangeiros foram arrastados para prisões secretas de ‘local negro’ no exterior e submetidos a interrogatórios extremos e muitas vezes bárbaros. medidas. Poucos desses casos resultaram em acusações formais para os acusados, muitos dos quais aparentemente mantidos a critério da própria agência, muito além do alcance do sistema de justiça criminal americano ou das leis internacionais de guerra.

Um resumo não classificado do documento divulgado pela senadora democrata Dianne Feinstein em 2014 apresentou 20 descobertas importantes, incluindo que os métodos da CIA raramente ajudavam a adquirir inteligência útil, que mentia repetidamente sobre a eficácia desses métodos e que os interrogatórios da agência eram muito mais violento do que os funcionários da inteligência jamais admitiram aos legisladores. Algumas das chamadas técnicas de “interrogatório aprimorado” foram desenvolvidas por psicólogos especialistas para maximizar o sofrimento infligido aos suspeitos, concluiu o resumo, concluindo também que o regime de tortura havia manchado a reputação dos Estados Unidos em todo o mundo.

Comentando a decisão de quinta-feira, a senadora Feinstein disse que, embora concordasse com alguns aspectos da decisão, “Também continuo acreditando que o relatório completo sobre tortura – com as devidas redações – deve ser divulgado em algum momento.”













“O uso da tortura pelo governo americano foi uma marca sombria em nossa história que nunca deve acontecer novamente. Devemos continuar a aprender com nossos erros, e isso significa, eventualmente, divulgar o relatório de tortura em um momento apropriado”, disse. ela acrescentou, de acordo com o Los Angeles Times.

Embora o enorme relatório permaneça em sigilo por enquanto, o ex-presidente Barack Obama colocou o documento em seus registros presidenciais antes de deixar a Casa Branca, o que significa que uma cópia agora está preservada nos Arquivos Nacionais e pode ser desclassificada em partes a partir de 2029.