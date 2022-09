Atropelar e atropelar suspeito atropela base militar dos EUA – CMIO

Guardas de uma estação aérea naval da Flórida ativaram uma barreira de segurança que matou o motorista

Um homem morreu depois de bater seu veículo em uma barricada de segurança do lado de fora da Estação Aérea Naval de Jacksonville, na Flórida, disseram autoridades, com a polícia local alegando que o agressor pode estar fugindo de um incidente de atropelamento nas proximidades.

O motorista, que ainda não foi identificado, entrou no portão de Birmingham do complexo na manhã de quinta-feira, mas foi rapidamente detido por uma barreira de proteção especial implantada por guardas de plantão. O homem, que morreu no local logo após a colisão, “nenhuma afiliação militar conhecida”, disse a base.

Embora os militares tenham oferecido poucos outros detalhes sobre o acidente fatal e não tenham descrito quaisquer motivos potenciais, o sargento-chefe da Patrulha Rodoviária da Flórida. Dylan Bryan disse à mídia local que o motorista atingiu pelo menos dois outros veículos na manhã de quinta-feira e tentou fugir do local. A estação aérea naval está localizada a menos de três milhas do local do encontro inicial.

Às 6h30, um motorista tentou executar o Birmingham Gate em NAS Jax, sentinelas implantaram a barreira de proteção que parou o veículo. O motorista é falecido e não tem filiação militar conhecida. Os investigadores estão no local. As testemunhas precisam ligar para o NCIS em (808) 478-8353. — NAS Jacksonville (@NASJax_) 15 de setembro de 2022

Bryan também disse que acredita-se que o homem seja um local de Jacksonville, mas possivelmente “não sabia onde estava e estava apenas tentando fugir da cena de atropelamento e fuga.”

“Ninguém estava atrás dele. [Investigators] não acredito que o motorista teve intenção maliciosa em relação a ninguém na base”, nem que cometeu “ato de terrorismo” ou um “violação intencional de uma instalação do governo dos EUA”, continuou o oficial.

A Estação Aérea Naval de Jacksonville observou que estava investigando o incidente no início do dia, mas até agora não ofereceu atualizações sobre o que aconteceu. O Pentágono, a própria unidade policial da Marinha, a Patrulha Rodoviária da Flórida e o Gabinete do Xerife de Jacksonville também se juntarão à investigação, de acordo com uma afiliada local da CBS.