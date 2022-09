Chefe da OTAN pede aumento na produção de armas — CMIO

Os estoques de armas do bloco estão acabando devido aos suprimentos para a Ucrânia, diz Stoltenberg

A maioria dos estados membros da Otan esgotou significativamente seus próprios estoques de armas ao fornecer armas para a Ucrânia, reconheceu o secretário-geral do bloco militar. Jens Stoltenberg instou a indústria de defesa a ajudar a reabastecer os arsenais reduzidos.

Em entrevista à CNN na quinta-feira, o funcionário elogiou o “unidade sem precedentes no apoio à Ucrânia” por parte dos Estados membros. No entanto, este tipo de ajuda de defesa para Kiev tem sido até agora “retirados de nossos estoques existentes, então eles agora estão acabando,” Stoltenberg advertiu.

Ele acrescentou que uma das prioridades da aliança era “reabastecer esses estoques.”

"Portanto, um dos principais focos da OTAN é trabalhar com a indústria de defesa para aumentar a produção,", explicou o chefe da organização.













Stoltenberg disse que munição e armas adicionais ajudariam a manter o nível atual de apoio à Ucrânia, garantindo que os estados ainda tenham “dissuasão e defesa” ferramentas à sua disposição.

De acordo com o responsável, o tema estará no topo da agenda da reunião dos ministros da defesa da aliança em outubro.

A maioria dos estados membros da Otan fornece armas e munições a Kiev desde que a Rússia lançou sua ofensiva no final de fevereiro. Entre os doadores mais generosos estão os EUA, o Reino Unido e a Polônia.

No início deste mês, a ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, afirmou que Berlim já “entregou uma quantia inacreditável das reservas do Bundeswehr” para a Ucrânia. Ela acrescentou que agora eles têm “atingiu o limite” em termos do que eles podem fornecer.

Autoridades ucranianas de alto escalão, incluindo o embaixador interino do país em Berlim, Andrey Melnik, criticaram repetidamente o governo alemão por sua inação percebida. Kiev insiste que Berlim deve fornecer ainda mais armamento pesado, incluindo tanques de batalha modernos.