Reunião entre Putin e Xi Jinping ratifica integração no mundo multipolar, diz Maduro

“O século XXI é o século da integração, do mundo multipolar, do mundo pluricêntrico, que hoje foi ratificado por dois gigantes durante a Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, nosso amigo e irmão mais velho, e o presidente da Rússia, nosso amigo e irmão mais velho Vladimir Putin, pela China e a Rússia, duas potências do século 21″, disse Maduro durante um discurso.