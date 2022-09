EUA não podem salvar a UE da crise energética – FT — CMIO

Os EUA não são capazes de aliviar a crise energética da UE aumentando seus embarques de petróleo e gás, informou o Financial Times na quarta-feira, citando executivos da indústria de xisto.

“Não é como se os EUA pudessem bombear muito mais. Nossa produção é o que é. Não há resgate vindo, nem do lado do petróleo, nem do lado do gás,” Wil VanLoh, chefe do grupo de private equity Quantum Energy Partners, um dos maiores investidores do setor de xisto, disse à agência de notícias.

A Europa está enfrentando uma crescente escassez de energia, tentando garantir novas fontes de suprimentos enquanto se afasta da energia russa. Analistas temem que o próximo embargo da UE ao petróleo russo leve os preços a novos recordes. De acordo com a Agência Internacional de Energia, as vendas de petróleo da Rússia podem cair quase 20% quando o embargo da UE entrar em vigor, o que é uma grande perda para o mercado global, já que a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Nos últimos meses, a Europa aumentou as compras de petróleo e gás natural liquefeito (GNL) dos EUA, mas, de acordo com executivos da indústria de xisto, não há muito mais o que fazer.













“não estamos adicionando [drilling] rigs e não vejo mais ninguém adicionando rigs”, disse Scott Sheffield, CEO da Pioneer Natural Resources, uma das maiores produtoras de petróleo dos EUA, ao FT. Segundo o relatório, o número total de plataformas de petróleo em operação nos EUA não cresce há semanas, enquanto a produtividade das que estão em operação caiu.

Além disso, apesar dos recentes apelos de Washington para que a indústria de xisto aumente a produção para baixar os preços na bomba doméstica, especialistas dizem que é improvável que os investidores permitam.

“Os investidores geralmente não querem que as empresas de xisto sigam um modelo de crescimento… A disponibilidade de capital é extremamente limitada,” Ben Dell, executivo-chefe do grupo de private equity Kimmeridge Energy, foi citado como tendo dito. Em outras palavras, não há como ter certeza de que os preços permanecerão altos o suficiente para compensar o custo de perfuração de novos poços.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT