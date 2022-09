Gigante norueguesa Equinor: drones desconhecidos voam perto de nossas plataformas de petróleo

A gigante norueguesa de petróleo e gás Equinor soou o alarme sobre a atividade de drones desconhecidos em torno de pelo menos três plataformas da empresa no mar do Norte.

As observações foram relatadas à polícia e à Autoridade de Segurança do Petróleo, mas a empresa ainda continua em silêncio sobre a ocorrência.

“Observamos drones não identificados em várias de nossas instalações. As observações foram relatadas às autoridades norueguesas”, disse o assessor de imprensa da Equinor, Eskil Eriksen, ao jornal local Aldri Mer.

O distrito policial do Sudoeste do país, responsável por investigar incidentes e questões de defesa civil na plataforma continental norueguesa, confirmou que o caso é conhecido.

“Estamos familiarizados com as observações dos drones e temos bom contato com a empresa operadora e outros órgãos governamentais sobre essa questão. Fora isso, não temos mais comentários no momento”, disse o porta-voz da polícia, Amund Preede Revheim, acrescentando que mais detalhes podem ser eventualmente dados já na próxima semana.

De acordo com o Aldri Mer, drones foram avistados ao redor do campo de Gullfaks, da plataforma Johan Sverdrup e do campo de Snorre, localizado a cerca de 140 quilômetros da costa norueguesa. Drones que operam tão longe no mar provavelmente são enviados de barcos ou navios. Isso pode sugerir atividade secreta de um ator estatal, disse uma fonte de defesa norueguesa ao jornal. De acordo com o comunicado, há um temor de que a atividade de mapeamento possa servir como preparação para sabotagem ou possíveis ações militares no mar do Norte.

Panorama internacional Países da UE estão sem armas para enviar à Ucrânia e estoques dos EUA estão diminuindo, diz mídia

Todas as três plataformas produzem petróleo, mas o campo de Gullfaks também fornece gás para o continente, uma commodity que ganhou grande importância estratégica em meio à crise energética da Europa. Como vários países europeus sentem falta de gás após a decisão do bloco de limitar as importações da Rússia como parte de sua campanha de sanções contra Moscou, as exportações de gás da Noruega para o continente atingiram um recorde no início deste verão, com suas receitas de gás quadruplicando em comparação com o ano passado.

Ao mesmo tempo, as demandas do mercado e os níveis historicamente baixos dos reservatórios das usinas hidrelétricas norueguesas fizeram os preços da energia doméstica atingir níveis recordes, levando a apelos internos para restringir as exportações para a Europa.

A Noruega tem sido um importante player no mercado global de petróleo bruto e gás natural, cobrindo cerca de 2 e 3% da demanda global, respectivamente. O país está entre os maiores exportadores de gás natural do mundo , suprindo entre 20 e 25% da demanda da UE e do Reino Unido. Combinados, o petróleo e o gás compõem mais da metade do valor total das exportações norueguesas.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor