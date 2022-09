O think tank de elite dos EUA descarta o relatório da trama da UE como ‘falso’ – CMIO

Um jornal sueco afirmou que a RAND apresentou um plano para provocar a Rússia a atacar a Ucrânia para prejudicar a Alemanha

Um importante think tank dos EUA criticou uma reportagem sueca que afirmava que planejava enfraquecer a Alemanha e a UE ao provocar a Rússia a atacar a Ucrânia.

A corporação RAND afirmou que a alegação é “falsa”.

A história de um suposto plano dos EUA para drenar recursos da UE para sustentar sua economia foi relatada na terça-feira por Nya Dagbladet, uma agência de notícias sueca, que se descreve como antiglobalista, humanista, pró-liberdade e independente. Uma versão em inglês foi lançada no final da semana.

O jornal alegou que obteve um documento confidencial assinado pela RAND Corporation, intitulado ‘Enfraquecendo a Alemanha, fortalecendo os EUA’. O jornal, que supostamente foi produzido em janeiro, delineou um cenário de como os EUA poderiam ajudar sua economia em dificuldades drenando recursos de seus aliados europeus.

A suposta trama envolvia incitar a Rússia a atacar a Ucrânia, o que forçaria a UE a impor sanções à Rússia e dissociar suas economias da energia russa.













O dano resultante aos estados membros da UE, particularmente a Alemanha, prejudicaria o poder político da UE e o potencial para a implementação de políticas independentes dos EUA – e desencadearia uma saída de capital e mão de obra qualificada da Europa para os EUA, de acordo com o plano descrito por Nya Dagbladet.

A RAND Corporation respondeu à publicação na quarta-feira. Uma breve declaração dizia que “um relatório supostamente vazado da RAND sobre uma conspiração bizarra dos EUA para ‘enfraquecer a Alemanha’ é falso.” Ele instou os leitores a experimentar sua pesquisa sobre a Ucrânia e desinformação.

O think tank tem sido um dos atores mais influentes no campo da política externa e militar dos EUA por décadas. O denunciante Daniel Ellsberg, que em 1971 vazou para a mídia documentos confidenciais detalhando o alcance do envolvimento dos EUA na Guerra do Vietnã, obteve acesso aos jornais porque trabalhava para a RAND Corporation como analista estratégico.