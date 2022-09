As exportações russas de GNL para o Japão disparam — CMIO

Tóquio aumentou significativamente as compras de gás natural liquefeito (GNL) da Rússia em agosto, de acordo com estatísticas comerciais divulgadas pelo Ministério das Finanças do Japão nesta semana.

De acordo com os dados, o fornecimento de GNL russo ao Japão cresceu 211,2% em quantidade em relação a agosto de 2021. Em termos de valor, as importações de GNL russo aumentaram mais de 380%.

Por outro lado, as compras de petróleo russo em agosto caíram 20,3% ano-a-ano em quantidade e 54,1% em valor. O Japão também comprou menos carvão russo (queda de 32,6%), mas o custo foi 120% maior que no ano passado.

As exportações do Japão para a Rússia também cresceram no mês passado, com os embarques de computadores aumentando 107,1% e de peças para computadores, 161,6%. No entanto, devido a sanções, o fornecimento de semicondutores para a Rússia cessou no início deste ano. A exportação de ônibus e caminhões para a Rússia caiu, enquanto a exportação de carros aumentou 5,8%.

O Japão apoiou a resposta dos EUA e da UE à operação militar da Rússia na Ucrânia, impondo sanções a indivíduos russos, empresas, setor bancário e mais de 300 itens de exportação e importação. No entanto, Tóquio tem relutado em comprometer seu fornecimento de energia e recentemente instou suas empresas a manter suas ações nos projetos russos de petróleo e gás para garantir maior acesso aos suprimentos.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT