Comércio Rússia-Irã em expansão – Putin – CMIO

A cooperação econômica entre as duas nações vem crescendo em meio a sanções ocidentais

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na quinta-feira que o volume de comércio entre Moscou e Teerã cresceu 81% em termos anuais no ano passado e outros 30% de janeiro a maio deste ano.

Putin, que conversou com o presidente iraniano Ebrahim Raisi na reunião da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) em Samarcanda, Uzbequistão, disse que “As relações entre a Rússia e o Irã estão se desenvolvendo ao longo de todos os vetores que foram formados por muitos anos anteriores.” Ele acrescentou que cerca de 80 representantes de empresas russas irão ao Irã na próxima semana em missão empresarial.

A cooperação entre os dois países começou a se expandir rapidamente em meio às sanções ocidentais contra Moscou. Desde o início do ano, eles chegaram a vários acordos, inclusive para fornecimento de troca de turbinas iranianas, peças sobressalentes e equipamentos de aeronaves, e também para a construção conjunta de gasodutos e desenvolvimento de campos, bem como para isenção de visto viagens para grupos de turistas da Rússia.

As exportações da Rússia para o Irã em 2021 totalizaram US$ 3,07 bilhões, enquanto as importações do país totalizaram US$ 972 milhões, segundo o Serviço Federal de Alfândega da Rússia.

