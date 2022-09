Parlamentar alemão: enquanto Gazprom obtém lucros, Alemanha pode enfrentar onda de falências

Em um post no Twitter, o político de esquerda recordou declarações anteriores do chanceler alemão Olaf Scholz de que as

“Impusemos agora sete pacotes de sanções e a [empresa russa de energia] Gazprom está obtendo lucros recordes. Ao mesmo tempo, estamos ameaçados com uma onda de falências. Portanto: negociem com a Rússia com uma mente aberta”, disse Ernst.

Com os preços do gás e da eletricidade subindo, prevê-se que a economia da Alemanha, a maior da União Europeia, deverá contrair em 2023.

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Ifo, que é um think tank baseado em Munique, a crise energética está causando “impacto desastroso” na economia alemã e pode levar a uma queda de 0,3% no PIB no próximo ano.