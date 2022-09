General da Força Aérea dos EUA adverte sobre 'incrível expansão da força nuclear' da China

“Temos visto a incrível expansão do que eles estão fazendo com a sua força nuclear – o que, na minha opinião, não reflete uma dissuasão mínima. Eles têm agora uma tríade autêntica”, explicou o general da Força Aérea, significando que os militares da China têm forças com capacidade nuclear que operam em terra, no ar e no mar.