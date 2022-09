Polyansky criticou decisão da ONU de permitir que Zelensky falasse por vídeo

Anteriormente, Kyiv propôs à Assembleia Geral da ONU que tomasse uma decisão permitindo que Zelensky se dirigisse à Assembleia Geral na forma de uma mensagem de vídeo pré-gravada. O documento afirma que a AG “observa com preocupação as situações” em que os líderes dos países não podem participar pessoalmente nas reuniões da AG “por motivos alheios à sua vontade, devido à contínua invasão estrangeira, agressão ou hostilidades que não lhe permitem sair e regressar em segurança ao país”.

Conforme assinalado no texto do projeto de decisão, cuja cópia está à disposição da RIA Novosti, a Assembleia Geral decide, sem abrir precedente para futuras semanas de alto nível, “que cada Estado-Membro, Estado Observador e União Europeia pode apresentar uma declaração pré-gravada do seu chefe, vice-presidente, príncipe ou princesa herdeiro, chefe de governo, ministro ou vice-ministro, que será tocada na Sala da Assembleia Geral durante o Debate Geral da Assembleia na sua 77ª Sessão, após uma apresentação do representante do país fisicamente presente no Salão da Assembleia.”