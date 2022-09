Analista em economia: anos de taxas de juro zero nos EUA criaram 'tumores como o bitcoin'

Neste sentido, o especialista esclareceu que a aplicação de taxas de juro zero durante períodos prolongados: “Estão sendo criadas bolhas, [ou seja,] tumores como bitcoin , fundos especulativos que não deveriam existir, mas que existiram por 15 anos”, continuou.

A Reserva Federal, o sistema de bancos centrais dos EUA, manteve a taxa básica de juros dos fundos federais de 0 a 0,25% entre 2008 e 2015, com taxas ultrabaixas implementadas durante a crise financeira mundial. Em março de 2020, voltou a reduzir as taxas para quase zero em resposta à pandemia da COVID-19.