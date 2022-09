Os Estados Unidos apoiarão Kyiv “o tempo que for preciso”, disse a Casa Branca

WASHINGTON, 16 de setembro – RIA Novosti. Os Estados Unidos pretendem apoiar a Ucrânia “pelo tempo que for necessário” e dar a Kyiv a oportunidade de determinar o momento do início das negociações de paz com a Federação Russa, disse John Kirby, coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. na sexta.

“A posição de nosso presidente (Joe Biden) é que estamos comprometidos em apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário – para ajudá-los a ter sucesso no campo de batalha e fortalecer sua posição na mesa de negociações se for necessário”, disse Kirby durante o briefing na Casa Branca.

Ao mesmo tempo, acrescentou que, segundo Washington, apenas Volodymyr Zelensky “é capaz de determinar exatamente quando chegará o momento das negociações”. “E só o presidente Zelensky é capaz de determinar o que é uma vitória e o que é uma derrota”, enfatizou o representante do governo americano.

A Federação Russa enviou anteriormente uma nota aos países da OTAN por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” fornecendo armas à Ucrânia. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, observou que bombear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.