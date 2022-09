UE tem ‘solução óbvia’ para resolver crise de energia – Gazprom – CMIO

Não há alternativa ao gás de gasoduto russo para a Europa, diz vice-presidente da empresa

O lançamento do gasoduto Nord Stream 2 da Rússia pode aliviar a crise energética na Europa, disse o vice-presidente da Gazprom, Oleg Aksyutin, em uma sessão plenária do Fórum Internacional de Gás de São Petersburgo (SPIGF 2022) na quinta-feira.

“O lançamento do Nord Stream 2 poderia resolver o problema de equilibrar o mercado de gás na Europa, mas vemos que esta solução óbvia encontra resistência por parte dos políticos europeus”, apontou Aksyutin.

“Simplesmente não há alternativa adequada ao fornecimento de gás de gasoduto russo para a Europa. Nenhum país é capaz de fornecer recursos comparáveis ​​aos recursos e campos da Sibéria e da Península de Yamal. Ninguém pode aumentar a oferta usando sistemas de dutos nos termos oferecidos pela Gazprom”, afirmou.

Aksyutin disse que a posição de Bruxelas sobre o gás russo e as medidas que a UE está tomando para diminuir a dependência dele condenam a economia europeia à ineficiência e à perda de competitividade.

Ele também criticou as aspirações do bloco de substituir o gás de gasoduto russo por importações de gás natural liquefeito (GNL) do outro lado do oceano, enfatizando que o GNL “não aparece no mercado por magia” e que é improvável que a oferta de GNL ao mercado global aumente notavelmente nos próximos dois anos.

O gasoduto Nord Stream 2, que foi concluído no ano passado, mas nunca entrou em operação devido à relutância de Berlim em conceder a certificação, tem capacidade anual de 55 bilhões de metros cúbicos. Isso pode ajudar muito o bloco, dizem os especialistas, especialmente agora, quando outro oleoduto russo, o Nord Stream 1, foi fechado indefinidamente devido a problemas técnicos. As únicas rotas principais restantes para o gás russo chegar à Europa são a linha de trânsito ainda operacional através da Ucrânia e o gasoduto Turkstream através da Turquia.

