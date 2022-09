Argélia no BRICS? Iniciativa pode levar mais países da África a fazer o mesmo, diz analista

Maior produtor de gás natural da África, a Argélia anunciou, em 31 de julho, em declaração do presidente Abdelmadjid Tebboune, a intenção de ingressar no BRICS,. A iniciativa argelina é mais uma sinalização de que, em meio à nova ordem geopolítica multipolar que está nascendo, o momento é de fechar alianças,

Para ele, alguns países compreendem que a principal atratividade do BRICS é o importante contexto da desdolarização da economia. “No futuro, haverá uma cesta de divisas, moedas, então, haverá o rublo e o yuan, com o dólar, é claro”, comentou. No centro da discussão,

Na avaliação de Tito Livio Barcellos Pereira, especialista em estudos estratégicos internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),“está em expansão em direção ao mundo emergente”, pois o país é reconhecido como um importante ator no norte da África, “com crescimento econômico constante e uma classe média consumidora”.

Além disso, aponta ele, a Argélia, assim como Irã, Argentina e outros países, “são Estados que demandam investimentos em infraestrutura, na indústria, no turismo e no setor agrícola“. Ele ainda explicou que a chegada dos argelinos ao BRICS seria um ganho importante para o grupo, pois o país “tem uma das maiores economias do continente africano”, com grande influência no Oriente Médio e na bacia do Mediterrâneo.