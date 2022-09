Moscou revela detalhes do novo gasoduto para a China — CMIO

O projeto Soyuz Vostok deverá entregar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural anualmente

A Gazprom está finalizando os detalhes da construção do projeto do gasoduto Soyuz Vostok com seus parceiros chineses e mongóis, disse o presidente russo, Vladimir Putin, na quinta-feira na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. Ele manteve conversas lá com o líder chinês Xi Jinping e o presidente mongol Ukhnaagiin Khurelsukh.

Segundo o presidente russo, Moscou está pronta para desenvolver cooperação com Pequim e Ulaanbaatar no setor de energia, incluindo a possibilidade de aumentar o fornecimento de eletricidade transfronteiriça aos dois países.

“Para este ano, prevemos um crescimento de 20% nas transferências de energia da Rússia para seus países, queridos amigos, de até 5,2 bilhões de quilowatts”, disse Putin.

Projetado para transportar gás natural para a China via Mongólia, o gasoduto Soyuz Vostok faz parte do maior gasoduto Power of Siberia 2. Será capaz de trazer até 50 bilhões de metros cúbicos de gás para a China anualmente, de acordo com a Gazprom.



Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT