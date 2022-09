A mídia descreveu o cenário de uma guerra nuclear entre a Rússia e a OTAN

Uma hipotética guerra nuclear entre a Rússia e a OTAN se desenrolaria de acordo com um cenário terrível e levaria à morte de milhões de pessoas no mundo em poucas horas, escreve a edição americana da Newsweek, citando o professor associado da Universidade de Princeton, Alex Glazer, um dos os criadores de um simulador de colisão chamado “Plano A”.

A mídia notou que o fragmento audiovisual que simula o curso de uma guerra nuclear se tornou especialmente popular após a escalada do conflito na Ucrânia, embora tenha sido exibido pela primeira vez em 2017.

O “Plano A” mostra como uma troca nuclear pode levar a consequências catastróficas. Segundo os pesquisadores, em uma guerra teórica, a Rússia seria forçada a responder a uma ofensiva da OTAN, que então atacaria com armas nucleares táticas do ar. Se a situação se agravar, as partes “podem destruir os 30 maiores assentamentos e centros econômicos uma da outra”.