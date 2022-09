Quirguistão anuncia 87 vítimas em conflito com o Tajiquistão

BISHKEK, 16 de setembro – RIA Novosti. O número de cidadãos do Quirguistão feridos no conflito na fronteira com o Tajiquistão subiu para 87, disse o serviço de imprensa do Ministério da O número de cidadãos do Quirguistão feridos no conflito na fronteira com o Tajiquistão subiu para 87, disse o serviço de imprensa do Ministério da Saúde do Quirguistão à RIA Novosti na sexta-feira.

“A partir de 16 de setembro de 2022, às 23h30 (20h30, horário de Moscou), um total de 87 vítimas foram admitidas em organizações de saúde como resultado de confrontos armados, das quais 5 vítimas foram enviadas para tratamento ambulatorial”, disse o porta-voz. disse.

Segundo ele, eles têm principalmente estilhaços e ferimentos de bala em várias partes do corpo.

Anteriormente, foi relatado que duas pessoas morreram. De acordo com o Comitê Estadual de Segurança Nacional, esses números não são definitivos. As informações sobre os mortos serão anunciadas após o esclarecimento do número de vítimas.

Confrontos em larga escala na fronteira do Quirguistão e do Tajiquistão começaram na manhã de sexta-feira. As partes acusaram-se mutuamente de bombardeios, inclusive com o uso de equipamentos pesados. Em Bishkek, 2 cidadãos mortos do Quirguistão e 55 feridos foram relatados, também há mortos e feridos entre os militares. Dushanbe informou que 2 guardas de fronteira tadjiques foram mortos e 6 ficaram feridos.

Mais tarde, o serviço de fronteira do Quirguistão informou que os chefes dos serviços especiais dos dois países concordaram com um cessar-fogo a partir das 13h00, horário de Moscou. No entanto, algumas horas depois, as partes acusaram-se mutuamente de violar o cessar-fogo.

As negociações dos grupos de trabalho Tajik-Kyrgyz foram realizadas no posto de controle alfandegário de Ravod. Os presidentes do Quirguistão e do Tajiquistão Sadyr Japarov e Emomali Rahmon também mantiveram conversações em Samarcanda. As partes concordaram com a retirada das forças militares da fronteira e a criação de uma comissão para investigar as causas do incidente.