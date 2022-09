Bancos turcos alvos do sistema de pagamento russo – FT — CMIO

“Nada de ruim aconteceu na Turquia, o trabalho está indo em um modo absolutamente normal. Os cartões Mir estão sendo aceitos em todos os lugares onde foram aceitos anteriormente”, disse. ele disse.

Os bancos turcos adotaram a rede de pagamentos Mir no início de agosto, o que permitiu que os turistas russos pagassem suas compras no país. Atualmente, cinco grandes credores turcos usam o sistema de pagamentos russo: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank e Halkbank. O FT citou dois deles como confirmando que não realizam transações com bancos russos sancionados e estão cumprindo integralmente as restrições impostas.

