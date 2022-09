Alemanha assume o controle das refinarias de petróleo russas — CMIO

A medida visa garantir a operação de três instalações locais da Rosneft depois que os prestadores de serviços supostamente se recusaram a trabalhar com a empresa russa

Berlim está assumindo o controle das subsidiárias alemãs da petrolífera russa Rosneft, Rosneft Deutschland (RDG) e RN Refining & Marketing, colocando-as sob gestão de confiança por seis meses, anunciou o Ministério da Economia na sexta-feira.

De acordo com o ministério, o controle será dado ao regulador da rede Bundesnetzagentur (Agência Federal de Redes da Alemanha). As autoridades explicaram que a medida foi tomada para garantir a operação de três refinarias de petróleo da Rosneft em Schwedt, Karlsruhe e Vohburg, que foram prejudicadas depois que prestadores de serviços críticos, seguradoras e bancos se recusaram a trabalhar com a empresa russa.

“A base legal para a ordem foi o artigo 17 da Lei de Segurança Energética. Segundo ele, uma empresa que opera infraestrutura crítica no setor de energia pode ser colocada sob gestão se houver um risco específico de que, sem gestão, a empresa não consiga desempenhar suas tarefas que garantem o funcionamento da sociedade no setor de energia, como bem como se houver um risco de perturbação da segurança do aprovisionamento,“, disse o ministério em um comunicado.













As empresas da Rosneft representam cerca de 20% da capacidade das refinarias de petróleo na Alemanha, tornando-se uma das maiores do país.

“A decisão não foi fácil, mas o importante é que a produção seja garantida… Assim nos tornamos mais independentes da Rússia e também das decisões que são tomadas lá,” O chanceler alemão Olaf Scholz disse a repórteres na sexta-feira. Ele acrescentou que Berlim não planeja mudar a propriedade da Rosneft Deutschland no futuro.

No início deste ano, Berlim assumiu outra subsidiária russa, a Gazprom Germania, e no mês passado surgiram relatos de que o governo havia criado secretamente uma holding para nacionalizar a empresa.

