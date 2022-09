Funeral da rainha comparado aos Jogos Olímpicos — CMIO

Eventos memoriais para a rainha Elizabeth II trazem desafios mais significativos para a rede de transporte de Londres do que os Jogos Olímpicos de Verão de 2012, disse o comissário do Transporte para Londres (TfL), Andy Byford.

Citado pelo Evening Standard na quarta-feira, Byford explicou que como “milhões” de pessoas devem convergir nas ruas do centro de Londres nos próximos dias, a TfL agora está usando “todos os recursos possíveis” para executar os serviços sem problemas.

“Vou dizer que é maior que as Olimpíadas – são as Olimpíadas, mas com tantas incógnitas em potencial”. ele disse.

Os preparativos para os Jogos Olímpicos de Londres 2012 são considerados uma das tarefas mais desafiadoras da história do país em termos de transporte, logística e segurança. O custo total dos Jogos ultrapassou o orçamento em 76% em termos reais e totalizou US$ 15 bilhões, de acordo com um estudo da Universidade de Oxford.













Ao chamar os eventos memoriais “o maior desafio que o TfL já enfrentou,” Byford ecoou comentários recentes de Bob Broadhurst, ex-chefe de ordem pública da polícia metropolitana que supervisionava a segurança nas Olimpíadas. Broadhurst, citado pelo Guardian, explicou que o fato de que o “família real quer ser vista e quer estar perto do seu público” torna os preparativos ainda mais complicados.

Com centenas de milhares de pessoas se preparando para fazer fila por até 30 horas para ver o caixão da falecida monarca em Westminster Hall antes de seu funeral na segunda-feira, o Gabinete do Gabinete não descartou que Londres possa ser pronunciada “cheio” pela primeira vez em sua história, caso em que os viajantes seriam desaconselhados a visitar a capital.

Como parte de uma operação de segurança e logística em larga escala, centenas de chefes de Estado e membros de famílias reais de todo o mundo que participaram do funeral de estado foram solicitados a não levar carros particulares para o evento.

Segundo o The Times, uma exceção seria feita para o presidente dos EUA, Joe Biden: ele poderá viajar por Londres em seu carro blindado.