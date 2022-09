A história de 75 anos da agência dos EUA é composta de escândalos, provocações e intromissões em outros países, explicou Sergey Naryshkin

O chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia (SVR), Sergey Naryshkin, disse que não enviará nenhuma saudação à Agência Central de Inteligência dos EUA em seu próximo 75º aniversário. Ele citou as atividades controversas da organização e “provocações contra estados soberanos” como suas razões.

Na quarta-feira, Naryshkin publicou um artigo dedicado ao aniversário da CIA, que é comemorado em 18 de setembro. Nesse dia, em 1947, o então presidente dos EUA, Harry Truman, assinou a Lei de Segurança Nacional, que se tornou uma das peças mais instrumentais da legislação do período da Guerra Fria.

“A história desta agência é feita de inúmeras provocações, cercadas por uma auréola de mitos, segredos e escândalos” o chefe do SVR escreveu em seu artigo, intitulado ’75 velas no bolo de aniversário da CIA’. Dificilmente qualquer conflito ocorrido em todo o mundo nas últimas sete décadas e meia passou sem a menção da CIA, acrescentou.

Entrando no 76º ano de sua existência, a CIA “continua sendo um zeloso perpetrador da vontade das elites dominantes de seu país [the US]. Apesar das mudanças significativas que estão ocorrendo, essas elites continuam a pensar em si mesmas como hegemônicas em um mundo unipolar”. insistiu o chefe do SVR.

“Apesar de ser uma organização de inteligência pelo nome, tem uma tendência visível para atividades subversivas e disruptivas contra estados soberanos”, disse. ele escreveu.

Devido a esta, “não haverá parabéns e desejos de aniversário [to the CIA]. Como não pode haver compromisso em avaliar seu papel na história e seus ‘méritos’ perante a humanidade”, concluiu Naryshkin.