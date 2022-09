EUA vão desembolsar US$ 3,5 bilhões de fundos afegãos congelados — CMIO

Segundo a Bloomberg e outros meios de comunicação, dois representantes do Tesouro, que falaram aos jornalistas sob condição de anonimato, explicaram que o principal objetivo da medida é impedir que o regime talibã tenha acesso ao dinheiro, que foi apreendido após a Retirada dos EUA do Afeganistão no ano passado.

“Não concordamos com a transferência de dinheiro para a conta indicada, mas [we wish for it] a ser transferido para o Da Afeganistão Bank {DAB, o banco central do país}”, um funcionário do Talibã DAB disse à agência de notícias TRT World, acrescentando que o governo afegão não se oporia a um sistema de monitoramento de terceiros para garantir que os fundos sejam gastos adequadamente.













Em fevereiro, o presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva para separar metade dos fundos afegãos apreendidos detidos por instituições dos EUA “em benefício do povo afegão”, enquanto a outra metade foi retida em um processo judicial federal envolvendo as vítimas dos ataques de 11 de setembro.

No entanto, a comunidade internacional criticou o governo Biden por reter os fundos afegãos, com muitos argumentando que a medida foi um golpe para os cidadãos afegãos comuns que já estão sofrendo com a fome e a pobreza generalizadas.

Os EUA ignoraram as críticas de serem responsáveis ​​pela crise econômica no Afeganistão e insistiram que outras nações, como a Rússia, não estavam fazendo o suficiente para ajudar a restaurar a economia afegã, que sofreu um colapso depois que Washington e seus aliados retiraram abruptamente suas forças no verão passado. .

O enviado da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, revidou essas declarações, acusando Washington de cinismo. “Estamos sendo solicitados a sacar nossa carteira para reconstruir o país cuja economia foi praticamente destruída pelos 20 anos de ocupação dos EUA e da OTAN”, disse. ele disse no mês passado, insistindo que os EUA deveriam arcar com o fardo de seus fracassos no Afeganistão.