El País: cidadãos de países árabes não apoiam Ucrânia e governos beneficiariam da vitória da Rússia

No total, mais de sete mil pessoas de 14 países árabes foram entrevistadas. A esmagadora maioria dos respondentes – 66% – não expressou simpatia por nenhuma das partes no conflito: nem pela Ucrânia nem pela Rússia; 18% declararam seu apoio a Kiev, e 16% falaram a favor de Moscou. No entanto, na questão de quem é o culpado por este conflito, “o equilíbrio foi quebrado”: 25% dos entrevistados apontaram para a OTAN, 16% para a Rússia e 13% para o presidente dos EUA Joe Biden.