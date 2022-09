Maioria dos eleitores diz que Biden está dividindo os EUA – pesquisa — CMIO

Apenas um em cada cinco entrevistados acha que o presidente honrou suas promessas de unidade na campanha

Cerca de 58,7% dos eleitores americanos acreditam que o presidente dos EUA, Joe Biden, dividiu, em vez de unificar, o país durante seu mandato, segundo uma nova pesquisa. Os resultados vêm quando Biden enfrenta baixos índices de aprovação e depois que ele acusou seus oponentes políticos de ameaçar “democracia” em si.

Encomendada pela Convenção dos Estados e divulgada na quarta-feira, a pesquisa constatou que 58,7% dos americanos acreditam que Biden dividiu os EUA, enquanto 20,6% acham que ele o unificou. Outros 20,7% não têm certeza.

Enquanto 43,6% dos democratas acreditam que Biden cumpriu sua promessa de campanha de ser “um presidente para todos os americanos”, 92,8% dos republicanos acham que ele dividiu o país, assim como 64,1% dos independentes, segundo Breitbart, que primeiro obteve os resultados da pesquisa.

Uma pesquisa separada de Trafalgar divulgada na segunda-feira colocou a aprovação de Biden em 39,3%, com 54,8% de desaprovação. Embora as avaliações do presidente dos EUA variem de pesquisa para pesquisa, elas caíram consistentemente no último ano. Uma pesquisa do Yahoo News e do YouGov realizada no início deste mês descobriu que mais de 60% dos americanos, incluindo quase metade dos democratas, acham que os EUA estão “No caminho errado.”













Quando questionados sobre o desempenho de Biden, a maioria dos entrevistados afirmou desaprovar como ele está lidando com questões-chave, como economia, relações raciais, armas, crime, mudanças climáticas, aborto e assuntos relacionados à saúde.

Nesse contexto, Biden fez um discurso altamente controverso na Filadélfia no início do mês, no qual declarou que o ex-presidente “Donald Trump e os republicanos do MAGA representam um extremismo que ameaça os próprios fundamentos de nossa república.”

Uma semana antes, Biden comparou a visão de mundo de seu antecessor à “semifascismo”, argumentando que os apoiadores de Trump “recusar-se a aceitar a vontade do povo”, “abraçar a violência política” e posar um “ameaça à nossa própria democracia”.

A presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronna McDaniel, disse que o discurso de Biden mostrou sua “divisão, desgosto e hostilidade para com metade do país”, enquanto Trafalgar descobriu que 56,8% dos eleitores viram isso como “para incitar o conflito entre os americanos”.