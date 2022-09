Fim da pandemia de Covid à vista – OMS — CMIO

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou na quarta-feira que o fim da pandemia de Covid-19 está próximo. Embora o vírus ainda esteja se espalhando no mesmo nível do ano passado, apesar da vacinação em massa, as mortes caíram significativamente.

“Nós ainda não estamos lá. Mas o fim está à vista”, Tedros disse em uma coletiva de imprensa. Alegando que a vacinação e outras medidas de saúde pública reduziram a ameaça representada pelo vírus, o chefe da OMS pediu aos governos que impulsionem a vacinação de 100% de pessoas vulneráveis ​​e profissionais de saúde e 70% de vacinação do público em geral.

“Um corredor de maratona não para quando a linha de chegada aparece, ela corre mais com toda a energia que ainda lhe resta” ele disse. “Agora é o pior momento para parar de correr.”

O impacto de vacinas, máscaras, bloqueios e outras medidas de saúde pública na propagação do vírus tem sido uma questão controversa, com países quase totalmente vacinados como Cingapura ainda enfrentando ondas de infecção neste verão que diminuíram picos semelhantes em 2021 e 2020.













Cerca de 3,1 milhões de casos de Covid-19 foram confirmados globalmente na semana que terminou em 5 de setembro, em comparação com 3,9 milhões na mesma semana de 2021 e 1,9 milhão na mesma semana de 2020.

As mortes caíram, no entanto, com 11.000 ligadas ao vírus na semana que terminou em 5 de setembro, o menor total semanal desde 16 de março de 2020.

Tedros anunciou que a OMS divulgaria seis resumos de políticas para governos ainda nesta quarta-feira, descrevendo as etapas que a organização acredita serem necessárias para evitar “mais variantes, mais mortes, mais destruição e mais incerteza”.

Entre essas etapas estão o já mencionado impulso de vacinação, a manutenção das medidas de controle de infecção nos hospitais, o aumento de testes e sequenciamento e a administração de tratamento adequado aos pacientes.