Pentágono encontra parceiro de pesquisa para desenvolver defesa contra tecnologia hipersônica

O Pentágono concordou em trabalhar com o Japão para encontrar novas maneiras de se defender contra armas hipersônicas , enquanto os EUA correm para produzir um míssil que compita com plataformas semelhantes em desenvolvimento na China e já implantadas pela Rússia.

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, se reuniu com seu homólogo japonês, Yasukazu Hamada, na sede do Pentágono na quarta-feira (14), onde eles discutiram a futura coordenação militar entre as duas nações e se concentraram nas “ações coercitivas” da China em relação a Taiwan nas últimas semanas.