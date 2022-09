Só falta a invasão de zumbis – PM espanhol — CMIO

Pedro Sanchez diz que seu país enfrentou grandes desafios, como a pandemia e as consequências do conflito na Ucrânia

O governo espanhol teve que lidar com uma série de situações críticas nos últimos anos, como a pior pandemia do século passado e tudo menos uma invasão de zumbis, disse o primeiro-ministro Pedro Sanchez durante entrevista à TVE na terça-feira.

Sanchez explicou que desde que assumiu o cargo em 2018, seu governo teve que lidar com uma série de questões como a pandemia de Covid-19, a erupção do vulcão La Palma, a tempestade Filomena, a varíola dos macacos, bem como o conflito na Ucrânia e o subsequente consequências econômicas.

Questionado sobre os baixos números das pesquisas de seu governo, o líder espanhol disse entender a frustração e a raiva do povo e está trabalhando para “virar essas pesquisas”.

De todos os estados da UE que sofreram aumentos de preços no ano passado, a Espanha foi particularmente atingida pelas consequências econômicas da pandemia de coronavírus e do conflito na Ucrânia. Conforme relatado pelo Instituto Nacional de Estatística da Espanha, a inflação ao consumidor no país saltou para 10,7% em julho, enquanto os preços da eletricidade aumentaram 49%, combustíveis e gás 23,9% e mantimentos 13,5% nos últimos 12 meses.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Espanha vai treinar tropas da Ucrânia – mídia

Quanto aos cenários apocalípticos, o governo espanhol afirmou anteriormente que não possui nenhum protocolo para um apocalipse zumbi, ao contrário de países como EUA e Reino Unido, que confirmaram oficialmente que têm planos de contingência.