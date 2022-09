Índia preocupada com ajuda militar dos EUA ao Paquistão — CMIO

Os F-16 de Islamabad entraram em confronto com os jatos de Delhi nos céus da Caxemira nos últimos anos

O ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, disse que levantou preocupações sobre um recente pacote de manutenção dos EUA para os caças F-16 do Paquistão durante uma ligação com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, na quarta-feira.

Singh disse que tinha um “quente e produtivo” teleconferência com Austin, durante a qual eles discutiram seus interesses estratégicos compartilhados e cooperação em defesa e segurança. Ele acrescentou que ele “transmitiu a preocupação da Índia com a recente decisão dos EUA de fornecer [a] pacote de sustento para a frota de F-16 do Paquistão.”

Eu transmiti a preocupação da Índia com a recente decisão dos EUA de fornecer um pacote de sustento para a frota de F-16 do Paquistão. Esperamos continuar o diálogo com a Seceratry Austin para consolidar ainda mais a parceria Índia-EUA. 3/3 — Rajnath Singh (@rajnathsingh) 14 de setembro de 2022

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, anunciou na semana passada que os EUA venderiam um pacote de US$ 450 milhões de “serviços de manutenção e manutenção” para Islamabad para estender a vida útil dos cerca de 85 F-16s americanos da Força Aérea do Paquistão. Esses jatos foram entregues ao Paquistão em várias parcelas a partir de 1983, e são colocados em campo pelo Paquistão junto com os aviões de combate chineses JF-17 e J-10 e franceses Dassault Mirage.

Price disse que a venda “sustentar a capacidade do Paquistão de enfrentar ameaças de contraterrorismo atuais e futuras”. No entanto, o Paquistão há muito é acusado de facilitar o terrorismo, e o governo Trump suspendeu em 2018 vários pacotes de ajuda militar a Islamabad, totalizando quase US$ 2 bilhões, devido ao suposto fracasso do governo paquistanês em reprimir os grupos terroristas do Talibã afegão e da Rede Haqqani.

Paquistão e Índia entraram em guerra em quatro ocasiões desde a divisão da Índia britânica em 1947, e suas forças estiveram envolvidas em inúmeras escaramuças de fronteira e impasses no meio. Depois que a Índia realizou um ataque aéreo em um campo de treinamento terrorista suspeito em solo paquistanês em 2019, jatos paquistaneses derrubaram um jato indiano MiG-21 e capturaram seu piloto. A Índia então alegou que abateu um dos F-16 do Paquistão, o que o Paquistão nega.