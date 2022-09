Biden sugere novo enviado da Rússia – mídia — CMIO

O presidente Joe Biden nomeará Lynne Tracy para servir como a nova embaixadora dos EUA na Rússia, informou a CNN na quarta-feira. Tracy substituirá John Sullivan, que ocupa o cargo desde 2019, e sua indicação chega a um ponto histórico baixo nas relações entre Washington e Moscou.

A CNN citou fontes anônimas ao relatar a aparente nomeação de Tracy, com o Departamento de Estado se recusando a comentar. Sua indicação terá que ser aprovada pela Rússia, e a CNN observou que a aprovação geralmente é dada nos bastidores por um país anfitrião antes que um embaixador seja anunciado oficialmente.

Tracy está atualmente servindo como embaixador dos EUA na Armênia. Falante de russo, ela atuou como vice-chefe de missão na embaixada dos EUA em Moscou entre 2014 e 2017, cargo que a tornou a diplomata número dois de Washington na Rússia.













Se confirmado para o cargo, Tracy substituirá John Sullivan, que atuou como embaixador na Rússia de 2019 até sua saída de Moscou no início deste mês. Antes de seu retorno aos EUA, Sullivan admitiu em junho que as relações entre Moscou e Washington haviam atingido um ponto mais baixo em meio à ofensiva militar russa na Ucrânia. Isso tornou improvável qualquer cooperação produtiva entre os países no curto prazo, acrescentou.

Com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, acusando a OTAN de fazer uma “guerra por procuração” contra a Rússia na Ucrânia, e Biden prometendo continuar armando a Ucrânia para “por quanto tempo for necessário,” as relações entre Moscou e Washington estão atualmente em um dos pontos mais baixos da história.