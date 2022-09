Alocando grandes quantias de dinheiro EUA transformam Taiwan em 'anti-China', diz especialista

Ontem (14), o Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA aprovou um projeto de lei que que prevê o fornecimento de US$ 4,5 bilhões (cerca de R$ 23,2 bilhões) em ajuda militar a Taiwan e um empréstimo de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,3 bilhões) para a compra de equipamento de segurança, bem como designando a ilha de “principal aliado dos EUA fora da OTAN”.