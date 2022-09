Twitter dobra venda de Musk — CMIO

Acionistas votam a favor da aquisição de US$ 44 bilhões, mesmo quando Elon Musk tenta cancelá-la

Os acionistas do Twitter votaram na terça-feira para aprovar a aquisição de US$ 44 bilhões por Elon Musk, enquanto um ex-funcionário testemunhou perante o Senado dos EUA sobre possíveis vulnerabilidades de segurança e privacidade. O fundador da Tesla e da SpaceX citou revelações de Peiter Zatko em uma carta pedindo o cancelamento da compra, à qual o Twitter se opôs inicialmente, mas agora insiste.

A carta de Musk na sexta-feira alegou que um suposto pagamento de indenização de US$ 7,75 milhões a Zatko – que era o chefe de segurança do Twitter – violou uma cláusula do contrato de aquisição. Na segunda-feira, a empresa chamou seu argumento “inválido e errado”.

As ações do Twitter estavam em quase US$ 41 por ação na terça-feira, quase um quarto abaixo do preço de compra de US$ 54,20 no acordo original.

O magnata dos carros elétricos e do espaço se ofereceu pela primeira vez para comprar o Twitter em abril, chamando as políticas da empresa de hostis à liberdade de expressão. Após semanas de objeções e resistência, o Twitter chegou em maio – apenas para Musk ficar com os pés frios quando o preço das ações despencou.

Os advogados de Musk enviaram três cartas ao Twitter em um esforço para encerrar a aquisição, dizendo que a empresa o enganou sobre o número de bots e contas falsas e se recusou a entregar informações que prometeu divulgar. O Twitter respondeu contra-processando Musk para forçar a venda.