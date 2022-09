Bloco de direita vence eleição sueca — CMIO

Uma coalizão liderada pelo líder do Partido Moderado, Ulf Kristersson, ganhou por pouco a maioria no parlamento sueco

Uma coalizão de oposição de quatro partidos liderada por Ulf Kristersson, do Partido Moderado, venceu oficialmente as eleições gerais na Suécia depois que a primeira-ministra Magdalena Andersson admitiu a derrota na quarta-feira.

Com apenas um punhado de votos restantes a serem contados quatro dias após a votação de domingo, o bloco de direita está a caminho de ganhar 176 assentos contra 173 da esquerda, de acordo com a autoridade eleitoral do país, conforme relatado pela Reuters.

“No parlamento, eles têm uma vantagem de um ou dois assentos”, disse Andersson, primeira mulher primeira-ministra da Suécia, em entrevista coletiva. “É uma pequena maioria, mas é uma maioria.”

"Vou agora começar o trabalho de formar um novo governo que pode fazer as coisas, um governo para toda a Suécia e todos os cidadãos", disse Kristofferson a repórteres. Seu partido obteve 19,1% dos votos, superado por pouco pelo parceiro de coalizão, os Democratas Suecos, que devem ter 20,6%.













Apesar de sua popularidade entre os eleitores, a postura anti-imigração dos Democratas Suecos reduziu suas chances de receber amplo apoio de algumas facções conservadoras. Andersson jogou com essas preocupações, reconhecendo que ela compartilhava as preocupações de alguns eleitores de que os rivais de seu partido haviam alcançado tal poder.

Depois de anos recebendo mais imigrantes do que qualquer outra nação na Europa, Estocolmo finalmente reconheceu que não pode apoiá-los financeiramente nem forçá-los a obedecer suas leis, levando os antes hospitaleiros suecos aos braços do crescente movimento anti-imigração.

Andersson admitiu no início deste ano que a integração dos migrantes era “muito pobre” e a sociedade encarregada de fazer cumprir a ordem “muito fraco” após tumultos violentos em várias cidades desencadeados por um golpe publicitário de um político anti-muçulmano que queima o Alcorão. A população imigrante do país dobrou nos últimos 20 anos e agora constitui um quinto da população sueca, um número superior a 40% dos suecos considerados muito altos quando pesquisados ​​em 2016.

A imigração não é a única questão que levou os eleitores a expulsar os social-democratas depois de oito anos no poder. Como o resto da Europa, a Suécia está no meio de uma crise econômica e pode enfrentar uma recessão já no próximo ano.

Seu pedido à OTAN, apresentado ao lado do da Finlândia em uma demonstração de solidariedade com a Ucrânia, ainda não foi aprovado, já que a Turquia contesta fotos de vários parlamentares de esquerda agitando bandeiras de um grupo que Ancara colocou na lista negra como terrorista.