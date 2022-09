Comércio Rússia-Índia mais que dobra – Kremlin – CMIO

O volume de negócios entre a Índia e a Rússia aumentou quase 120% até agora este ano, de acordo com o assessor presidencial russo Yury Ushakov.

“Nossas relações estão se desenvolvendo ativamente, o comércio também aumentou significativamente com o aumento do fornecimento de petróleo russo, carvão e fertilizantes”, o alto funcionário disse a jornalistas antes da reunião da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) na cidade uzbeque de Samarcanda em 15 e 16 de setembro.

De acordo com Ushakov, as duas nações estão trabalhando atualmente em medidas bilaterais para ampliar o uso de moedas nacionais, o rublo e a rupia, em acordos mútuos.

No mês passado, o embaixador indiano em Moscou, Pavan Kapoor, também observou que o volume de negócios entre a Rússia e a Índia estava crescendo em volume e escopo nos últimos meses. Ele acrescentou que as empresas de ambos os países estão trabalhando para superar os obstáculos à cooperação mais estreita impostos pelas sanções.

Moscou e Nova Délhi estavam discutindo a aceitação mútua dos cartões de pagamento Mir da Rússia e RuPay da Índia, bem como opções para implementar os serviços de transferência interbancária um do outro: Interface de Pagamentos Unificados da Índia (UPI) e SPFS, a alternativa russa ao SWIFT.

A Índia vem aumentando as compras de petróleo russo nos últimos seis meses, enquanto os EUA têm repetidamente instado Nova Délhi a apoiar um teto de preço do petróleo russo. No entanto, a Índia tem relutado em aderir às sanções ocidentais contra Moscou, colocando a segurança energética doméstica acima dos conflitos geopolíticos.

