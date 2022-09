Berlim prepara resgate maciço de energia – mídia — CMIO

A Alemanha usará seu fundo de alívio Covid para apoiar as empresas de energia domésticas em meio à crise no fornecimento de combustível

A Alemanha planeja alocar € 67 bilhões (US$ 67 bilhões) para fornecer ajuda financeira a empresas de energia domésticas atingidas pela escassez de oferta resultante da forte queda nas importações de gás natural da Rússia, informou o jornal de negócios Handelsblatt na terça-feira, citando fontes próximas ao governo federal. governo.

Espera-se que o pacote financeiro maciço ajude o KfW, o banco estatal alemão de investimento e desenvolvimento, a fornecer garantias e assistência de liquidez às empresas locais de energia. Os recursos serão transferidos do FSM (Fundo de Estabilização Econômica), criado durante a pandemia de Covid-19.

“Em vista dos aumentos de preços, é necessária uma ação prospectiva do governo federal e do KfW”, fontes do governo disseram à mídia.

Os preços do gás em toda a UE subiram nos últimos meses como resultado das sanções impostas a Moscou devido ao conflito na Ucrânia e à redução dos suprimentos russos. Os líderes da UE já haviam anunciado planos para reduzir o consumo de gás em 15% de 1º de agosto até o final de março de 2023. Os Estados membros têm poder discricionário sobre as medidas específicas adotadas para atingir a meta.

“O Ministério Federal da Economia recebeu vários pedidos de ponte de liquidez de empresas do setor de fornecimento de gás e energia, que estão sendo examinados”, disse. lê um jornal interno do governo visto por Handelsblatt. “O volume de pedidos está na casa dos bilhões de dois dígitos.”

No início deste mês, o maior importador de gás da Alemanha, a Uniper, pediu ajuda governamental extra devido a perdas financeiras de suas tentativas de substituir o gás natural russo comprando gás no mercado à vista.

