Washington aumenta participação em Taiwan — CMIO

A proposta do Senado dos EUA daria a Taipei US$ 4,5 bilhões em armas e voltaria a ser membro de órgãos internacionais

Um projeto de lei que comprometeria US$ 4,5 bilhões em armas dos EUA para a defesa de Taiwan e promoveria a participação de Taipei em organizações internacionais, entre outras coisas, foi aprovado pelo Comitê de Relações Exteriores do Senado na quarta-feira em uma votação de 17 a 5. A Lei de Política de Taiwan ocorre após semanas de crescentes tensões entre Washington e Pequim, que começaram com a visita da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan.

O projeto de lei visa “reforçar a política dos EUA em relação a Taiwan, a fim de manter a dissuasão estável através do Estreito”, O senador Bob Menendez, o democrata de Nova Jersey que preside o comitê, disse, acusando a China de um “campanha para minar o status quo”.

“A reformulação mais abrangente da política EUA-Taiwan em mais de quatro décadas” como o Politico descreveu, autorizaria US$ 4,5 bilhões em “assistência militar direta” para Taipé e “reforçar a soberania de Taiwan” incentivando sua participação em organizações internacionais. Menendez e sua co-patrocinadora, Lindsey Graham, da Carolina do Sul, insistiram que isso não vai contra a política oficial dos EUA de ‘Uma China’.

Menendez rejeitou os argumentos de que o projeto de lei alimentaria tensões com Pequim, dizendo que, em vez disso, é “reduzir cuidadosa e estrategicamente as ameaças existenciais enfrentadas por Taiwan, aumentando o custo de tomar a ilha à força, para que se torne um risco muito alto e inatingível”.













O projeto de lei dá ao presidente chinês Xi Jinping “razões para pensar duas vezes antes de invadir Taiwan”, Jim Risch de Idaho, o principal republicano do comitê, disse. O democrata do Oregon, Jeff Merkley, disse que se os EUA não “acelere… apoio a Taiwan, haverá uma ofensiva militar” pela China contra a ilha.

O republicano de Kentucky Rand Paul votou contra o projeto, dizendo que era “não é hora de mudar radicalmente a política de longa data” sem avaliar as possíveis consequências. O democrata havaiano Brian Schatz também votou contra, dizendo que a conversa sobre “símbolos de soberania” poderia “irritar os chineses” sem que os EUA ganhem nada com isso. O republicano de Utah Mitt Romney chamou o projeto de lei “altamente provocativo e belicoso”, mas votou mesmo assim.

Segundo o Politico, ainda não está claro se o Congresso aprovará o projeto antes do final do ano, ou mesmo se o presidente Joe Biden o assinará.

Pequim é “firme oposição” à Lei de Política de Taiwan, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, a repórteres na quarta-feira. Mao acrescentou que a política de Uma China é “fundamento político” das relações entre Pequim e Washington, e “Somente lidando com questões relacionadas a Taiwan de forma prudente e adequada, podem ser evitados danos adicionais às relações China-EUA”.