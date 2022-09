Empresas russas fugindo do dólar — CMIO

O maior banco da Rússia registrou uma queda de 17 vezes nas economias em moeda estrangeira no balanço de grandes empresas, de acordo com Anatoly Popov, vice-presidente do conselho executivo da Sber, conforme citado pelo diário empresarial russo RBK. O credor é amplamente visto como um proxy para a economia russa.

O volume de fundos em moeda estrangeira detidos pelos maiores clientes corporativos do banco diminuiu 94% nos primeiros seis meses deste ano, disse Popov.

“Fizemos esforços significativos para reduzir o volume de passivos cambiais de países hostis, pois reestruturar negócios dessa forma permite manter a eficiência”, Popov disse

“Assim, de janeiro a julho de 2022, o volume de recursos dos maiores clientes mantidos em depósitos em moeda estrangeira no Sberbank diminuiu 94%. Neste momento, a participação dos recursos em moeda estrangeira na estrutura de depósitos dos maiores clientes é de 4%, enquanto no início do ano esse valor era de 40%”, ele adicionou.

O banco foi atingido por restrições financeiras dos EUA em fevereiro, logo após o lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia. Em abril, Washington ampliou as sanções de bloqueio total ao credor estatal.

De acordo com os relatórios financeiros da Sber arquivados no banco central da Rússia, em 1º de janeiro, havia US$ 24,5 bilhões em depósitos em moeda estrangeira de organizações não financeiras privadas e públicas. Dado o declínio de 94% relatado em 1º de julho, o número pode cair para cerca de US$ 1,5 bilhão.

Em março, o Banco da Rússia disse que reduziria temporariamente o escopo dos relatórios financeiros exigidos pelos bancos do país em seus sites e no site do regulador, na tentativa de reduzir o risco de sanções.

