Xi da China faz promessa de soberania — CMIO

O líder chinês visitou o Cazaquistão antes de uma cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin

O presidente chinês Xi Jinping visitou o Cazaquistão para marcar 30 anos desde que as duas nações estabeleceram laços diplomáticos, sua primeira viagem ao exterior desde que a pandemia de coronavírus eclodiu no final de 2019, que mais tarde incluirá uma reunião com seu colega russo.

Xi se encontrou com o presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev na quarta-feira, que agradeceu a visita e declarou um “30º aniversário de ouro” para as relações bilaterais com a China. O presidente chinês também fez um discurso, observando que “A China e o Cazaquistão são bons vizinhos, bons amigos e bons parceiros que… compartilham um destino comum.”

“Não importa como a situação internacional mude, continuaremos nosso forte apoio ao Cazaquistão na proteção de sua independência, soberania e integridade territorial… e nos opomos fortemente… à interferência de quaisquer forças nos assuntos internos de seu país”, Xi continuou, acrescentando que manteria conversas com Tokayev “traçar em conjunto um novo plano para a cooperação geral China-Cazaquistão”.













A viagem de Xi ao Cazaquistão é um evento raro nos últimos anos, já que o presidente permaneceu na China para lidar com as consequências do surto de Covid-19, detectado pela primeira vez na metrópole chinesa de Wuhan. Ele se reunirá com outros líderes da Ásia Central e regionais na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai no Uzbequistão nesta semana, inclusive com o presidente russo, Vladimir Putin, de acordo com um porta-voz do Kremlin.

Os dois líderes devem discutir o conflito na Ucrânia e as crescentes tensões entre Pequim e o Ocidente sobre Taiwan, acrescentou o porta-voz, observando que a reunião será realizada “importância especial” Considerando a “situação internacional atual”.