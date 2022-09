Pobre nação europeia teme colapso econômico – Bloomberg – CMIO

O aumento dos preços do gás e a falta de suprimentos russos podem prejudicar seriamente a economia da Moldávia, alerta o primeiro-ministro do país

A economia da Moldávia pode enfrentar o duplo choque de um corte de gás russo e “extraordinariamente alto” os preços da energia enquanto se prepara para o inverno, disse a primeira-ministra do país, Natalia Gavrilita, à Bloomberg na terça-feira.

De acordo com Gavrilita, o país, que está entre os mais pobres da Europa, está se preparando para todos os cenários, com inflação anual superior a 30% e prazo próximo de 1º de outubro para negociar o pagamento da dívida com a russa Gazprom. Sem progresso nas negociações, um corte total de fornecimento de gás pode estar se aproximando, disse ela.

A Moldávia, uma ex-república soviética de 2,6 milhões de pessoas espremida entre a Ucrânia e a Romênia, depende muito do gás russo. Em outubro passado, a Gazprom e a Moldovagaz, principal empresa de energia da Moldávia, estenderam seu contrato de fornecimento de gás de longo prazo por mais cinco anos até setembro de 2026. ano.

“Mesmo que a Gazprom continue as entregas, ainda temos que reduzir o consumo porque os preços são muito, muito altos”, Gavrilita disse, observando que os preços em alta são um “anomalia” para o verão, “e não sabemos quanto eles continuarão a crescer durante o inverno.”

Como parte das medidas para aliviar a carga, o governo da Moldávia trocou o sistema de aquecimento na capital de Chisinau de gás para óleo de aquecimento e planeja reduzir o consumo em 15%. As autoridades também iniciaram negociações com a Romênia para possíveis fornecimentos de gás a um preço mais acessível.

