Relator Especial da ONU pede suspensão de todas as sanções unilaterais

GENEBRA, 15 de setembro – RIA Novosti. Medidas coercitivas unilaterais são ineficazes, os estados devem suspender todas as sanções, disse Alena Dugan, Relatora Especial sobre o impacto negativo de medidas coercitivas unilaterais no gozo dos direitos humanos, em uma reunião do UNHRC na quinta-feira.

As transcrições das discussões no site do CDH indicam que alguns palestrantes afirmaram que as sanções são contrárias ao direito internacional e às leis básicas de direitos humanos e muitas vezes criam instabilidade interna, provocando graves desastres humanitários.